الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي لجائحة الفشل الكلوي في العالم

أعلن أطباء بريطانيون مختصون، اليوم الخميس، أن الاحتباس الحراري العالمي يمكن أن يؤدي إلى جائحة الفشل الكلوي المزمن لدى ملايين العمال في كافة أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة "غارديان" عن هؤلاء الأطباء، أن "الفشل الكلوي المزمن يرتبط بالإجهاد الحراري، وبما أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في العالم خلال العقود القادمة، فإنه يرتفع بذلك خطر الإصابة بهذا المرض، لا سيما بين العمال المنخرطين في أعمال بدنية شاقة".

وبحسب العضو السابق في مجموعة الخبراء الحكومية لتغير المناخ، تورد كييلستروم: "مع ازدياد عدد الأيام الحارة وزيادة درجات الحرارة، سيواجه عدد أكبر من العمال صعوبات أكثر خطرا في محاولة تجنب الإجهاد الحراري ، وخاصة بين ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية".

وبحسب الصحيفة، فقد بدأت جوائح الفشل الكلوي في المناطق الزراعية الحارة بأمريكا الجنوبية، مثل سالفادور ونيكاراغوا، حيث يتم تسجيل أرقام قياسية للوفيات بين العمال في قطاع الزراعة. كما يرصد الأطباء زيادة عدد الإصابات في أجزاء أخرى من أمريكا الوسطى، إلى جانب أمريكا الشمالية والجنوبية، وفي الشرق الأوسط، وأفريقيا والهند.