ساويرس يعلن عن رأيه بفيلم "ريش" الذي أثار الجدل في مصر

أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن رأيه في فيلم "ريش" الذي آثار الجدل خلال الأيام الماضية، بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي، وتسبب في إثارة غضب فنانين اعتراضا على مضمونه.

وكتب ساويرس على حسابه في تويتر، اليوم الجمعة: "شاهدت الفيلم من الساعة الواحدة والنصف صباحا حتى الرابعة فجرا".

وقال إن الفيلم فيه نواحي فنية مميزة، مشيرا إلى قصة كفاح أم في عائلة فقيرة لا تتكلم كثيرا، لكن تكافح من أجل الأسرة في مجتمع صعب دون أن تفرط في شرفها أو كرامتها، مؤكدا أن نهاية الفيلم كانت صادمة بالنسبة له.

وأضاف أن "ريش" يذكره بفيلم باراسايت الكوري الذي حاز على جائزة السعفة الذهبية.

وأوضح ساويرس أنه لا يرى أن الفيلم يسيء إلى مصر إطلاقا، بل على العكس "لابد أن نتذكر فقراءنا، لكي نعمل سويا حكومة و شعبا للقضاء على الفقر"، حسب تعبيره.

وفي النهاية تساءل ساويرس: "هل يستحق الجائزة أم لا؟"، لافتا إلى أنه يترك الحكم للنقاد والجمهور.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أكدت في بيان رسمي أن فيلم "ريش" تم اختياره بعد أن جاء متسقا مع معايير اختيار الأفلام في المهرجان، وذلك وفقا لما حققه من نجاحات في بعض المحافل الدولية، ومنها فوزة بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان "كان" السينمائي بفرنسا"، لافتة إلى أنه "أول فيلم مصري ينال تلك الجائزة المرموقة".

وتسبب فيلم "ريش" في غضب بعض الفنانين والإعلاميين والنقاد وقت عرضه بالمهرجان، ومن أبرزهم الفنان المصري، شريف منير، الذي اعتبره مسيئا لمصر وصورتها.

وفيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري، ويتناول قصة أم تسكن في إحدى مناطق العشوائيات المصرية، تضطر للخروج من سباتها وإعالة أطفالها، بعدما تحول زوجها إلى دجاجة بفعل خطأ صادر عن ساحر في عيد ميلاد ابنها الصغير.

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