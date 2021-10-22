أمريكية خسرت 20 كيلو من وزنها بسبب إدمانها أكل رماد جثة زوجها... تفاصيل مثيرة

ترى كيسي (26 عامًا) من ولاية تينيسي، في ذلك نوعا من الوفاء لزوجها الذي توفي إثر نوبة ربو قاتلة، وفقا لموقع "ميرور" البريطاني.

لكن فكرة تناول الرماد في البداية لم تخطر ببال الزوجة، بل جاء الأمر صدفة، فقد اعتادت أن تأخذ معها وعاء به رماد الجثة للاستئناس به في كل مكان تقصده، مثل متجر البقالة، والتسوق، والسينما، أو أي مكان.

وذات مرة انسكب قليل من هذا الرماد على أصابعها، فلم تمسحه من باب الوفاء لزوجها، وبدلا من ذلك قررت لأول مرة أن تلعقه، ومنذ هذه المرة صارت تتناوله بشكل مستمر.

تقول كيسي إن طعم هذا الرماد يشبه طعم البيض الفاسد أو الرمل، مشيرة إلى أنها فقدت 20 كيلو منذ وفاة زوجها، إذ تتناول الوجبات الخفيفة على الرماد نحو 5-6 مرات في اليوم.

وتضيف أنها أكلت حتى الآن ما يقرب من نصف كيلو من رماده، لكنها خائفة من فكرة أنه بدأ ينفد وتشعر أنه يجب عليها أن تتوقف عن ذلك، لأنها فقدته مرة ولا تريد أن تفقده مرة أخرى، وبالتالي ترى أنه يجب عليها الحفاظ على ما تبقى من الرماد.

لكن كيسي خضعت في نهاية الأمر للعلاج النفسي في أحد المستشفيات من أجل أن تتقبل فكرة وفاة زوجها، وتصبح أكثر قدرة على التكيف مع حياتها الجديدة والانفتاح على الأصدقاء والعائلة.