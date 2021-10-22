"تويتر" يتيح ميزة للجميع بعد أن كانت مرهونة بشرط خاص بعدد المتابعين

أعلن موقع التغريدات الأمريكي "تويتر"، أمس الخميس، عن إتاحته ميزة لكافة مستخدميه حول العالم، كانت مرهونة بعدد محدد من المتابعين من أجل استخدامها والاستفادة منها.

وقال "تويتر" في بيان رسمي له إن خدمة غرف الدردشة الصوتية المباشر "سبيسس" (مساحات) أصبحت متاحة لكل المستخدمين، سواء على أجهزة "أندرويد" أو "آبل".

وتابعت أن كل مستخدميها أصبح في مقدورهم الآن استضافة غرف الدردشة الصوتية، بغض النظر عن عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية.

One more mic check...the option to host a Space is now rolling out to everyone on Android and iOS!



New to Spaces? Here’s a thread to help you out… (1/7) — Twitter Support (@TwitterSupport) October 21, 2021

وكانت ميزة "سبيسس" متاحة فقط لأي مستخدم على "تويتر" يحظى بأكثر من 600 متابع، وبرر "تويتر" وقتها أنه وضع ذلك الشرطة لضمان "تجربة جيدة".

ولتفعيل ميزة "سبيسس"، لابد من النقر على زر "Compose" لإنشاء رسالة جديدة، ثم اختيار أيقونة "Spaces".

وتأتي إتاحة ميزة "سبيسس" للجميع بعد أن ظل ما يقرب عاما ونصف منذ طرحها في إضافة العديد من الأدوات لها من أجل تعزيز تجربة غرف الدردشة الصوتية، ومنها أداة موضوعات تتيح للمستخدم إضافة علامات محددة مسبقا من أجل تسهيل سهولة الوصول إلى غرفة الصوت الخاصة به، بالإضافة إلى إمكانية منح بقشيش إلى أصحاب التغريدات التي تلقى تفاعلا واسعا.

أطلق "تويتر" ميزة "سبيسس" من أجل منافسة تطبيق الدردشة الصوتية الأمريكي "كلوب هاوس"، الذي لاقى إقبالا كبيرا من جانب الملايين من المستخدمين مع بداية العام الحالي.

وظل "تويتر" يختبر "سبيسس" منذ شهر فبراير/ شباط الماضي.