خطفه منافسوه من قبل... مقتل مغني راب شهير جدا في السويد يفجر غضبا واسعا

سادت حالة من الغضب الشديد في السويد إثر مقتل مغني الراب الشهير إينار، في شقة بضاحية في ستوكهولم.

وقُتل إينار (19 عاما) واسمه الحقيقي نيلز جرونبرج، في وقت متأخر من مساء الخميس، لكن الشرطة لم تلق القبض على أحد حتى الآن، وفقا لوكالة "رويترز".

وسطع نجم جرونبرج لأول مرة عندما كان في السادسة عشرة، وأصدر أربعة ألبومات واستمع المعجبون لأغانيه عشرات الملايين من المرات على منصات تشغيل الموسيقى وفاز بعدة جوائز جرامي سويدية وغيرها.

وفي العام الماضي، تعرض للخطف والضرب على أيدي منافسين له في المهنة على صلة بعصابة إجرامية في ستوكهولم. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على عدة أشخاص لضلوعهم في جريمة الخطف منهم مغني راب ناجح آخر يدعى ياسين بين.

وعانت السويد من العنف المرتبط بالعصابات لأعوام، وتحولت من بلد يسجل أحد أقل معدلات جرائم الأسلحة النارية في أوروبا إلى واحد من أعلى البلدان الأوروبية تسجيلا لهذه الجرائم خلال العقدين الماضيين.

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