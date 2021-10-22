نيشان يفجر مفاجأة ويكشف اسم الفنان الذي دفع أقساط جامعته... فيديو

استضاف الإعلامي اللبناني، نيشان ديرهاروتيونيان، الفنان السعودي راشد الماجد في برنامج "جلسة عمر" على شاشة "إم بي سي1" ليستعيد الاثنان ذكرياتهما ويتحدثا عن علاقتهما سويا.

وفجر الإعلامي نيشان مفاجأة مدوية عندما كشف أن الفنان راشد الماجد دفع له تكاليف دراسته للماجستير في سويسرا في عام 2011، كما ورد في مجلة "لها".

وأكمل نيشان قائلا إنه اتصل مع ماجد وأخبره أنه أخذ إجازة من العمل من أجل متابعة الدراسات العليا في جامعة سويسرية، ليجد عند وصوله إليها أنّ الأقساط قد دفعت بالكامل من دون أن يعلم من الدافع، ولكنه ربط الأحداث واتصل بالنجم الخليجي الذي أوصاه بالتفوّق في الدراسة.

وأوضح نيشان أنه تعمد ذكر الحادثة لكي يشكر الماجد على دعمه للعلم وسعيه لمساعدة محبي العلم في التفوق والاجتهاد، وتداول رواد مواقع الاجتماعي الفيديو الذي نال الكثير من التفاعل والتعليقات المعجبة بكرم راشد الماجد وطيبة قلبه وصفاء نيته، بالإضافة إلى دعمه للعلم والمتعلمين.

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نفى ماجد، في سياق الحديث، أن يكون زيادة حجم خدوده في الآونة الأخيرة هو حقن البوتوكس، وأكد أنه يحب الأكل كثيراً مما يتسبب له بالوزن الزائد، وقال بطرافة: "ما تشوف يا نيشان خدودي كبرانة، خاصة في شهر رمضان، هو شهر عبادة وشهر أكل"، وتابع مازحًا: "أحس إن رأسي ثقيلة من خدودي، لكن إن شاء الله أحاول أخس، لإني أحس إني أوفر وأصدقائي قالوا لي ممكن تسوي عملية شفط".