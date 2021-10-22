وفاة الممثل الأمريكي بيتر سكولاري عن 66 عاما

وعلى مدار مشواره الفني، شارك سكولاري في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من أبرزها مشاركته الممثل الأمريكي، توم هانكس، بطولة مسلسل "Bosom Buddies".
وأذيع مسلسل "Bosom Buddies" لمدة موسمين، ويقوم في أحداثه كلا من بيتر سكولاري وتوم هانكس بلعب دور صديقين يقرران التنكر في زي النساء من أجل الإقامة في سكن بأسعار معقولة للنساء فقط.
RIP, Peter Scolari. A welcome, acerbic presence in everything he appeared in, from Bosom Buddies to Newhart to Girls. He and Tom Hanks were so good together that Bosom Buddies soon abandoned the dumb crossdressing premise; people just wanted to watch those guys be funny together. pic.twitter.com/6l6iiDWWDe— Alan Sepinwall (@sepinwall) October 22, 2021
وظل سكولاري وهانكس صديقان حميمان في الحياة الواقعية، إذ صرح سكولاري في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، أن هانكس قام بمنحه نخب في حفل زفافه.
Peter Scolari, who rose to stardom on the brilliant-but-canceled “Bosom Buddies” alongside Tom Hanks, has died of cancer at age 66 following a two-year illness. https://t.co/7YVmYCBl0N pic.twitter.com/IWoZRbhfR2— Variety (@Variety) October 22, 2021
وحصل سكولاري على جائزة "إيمي" في عام 2016 عن تجسيده دور والد الممثلة، هانا تاد هورفاث، في فيلم "Girls" أو "الفتيات".
Emmy-winning actor Peter Scolari has died at age 66.https://t.co/5mclThqzav— Entertainment Tonight (@etnow) October 22, 2021
كما شارك بيتر سكولاري في بطولة مسلسل "غوثام"، ومسلسل مقتبس عن الفيلم الكوميدي الشهير "Honey، I Shrunk the Kids"، ولعب شخصية "بيتر مادوف" في مسلسل "مادوف".
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