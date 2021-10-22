إليسا تكشف عن أمنيتها للعراقيين في أول حفل لها في بغداد.... فيديو

وتصدر هاشتاغ "إليسا في بغداد" موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في العراق، والذي تضمن كافة إحداثيات حفل الفنانة اللبنانية لحظة بلحظة.
وحرصت إليسا في بداية حفلها الأول في بغداد وبعد صعودها خشبة المسرح على إلقاء كلمة للعراقيين، أكدت فيها أنه من بين أمنيات حياتها هو أن تغني في بغداد وتحققت اليوم.
وتابعت أن "شعب العراق يمتلك، طاقة عالية وأتمنى أن تعود الحياة للعراق، وأن يكون حفلها سهرة جميلة، وبداية لسهرات كبيرة خلال الفترة القادمة، وانبسطوا قدر الإمكان".
كلمة اليسا بافتتاح الحفل و عن— Gaby -SAVER (@Gabgoub1) October 22, 2021
امنيتها انها تغني ببغداد #اليسا #اليسا_في_بغداد @elissakh pic.twitter.com/hOvMC7h3WP
وكانت إليسا نشرت أمس الخميس مقطع مصور لها للحظة وصولها إلى العراق، استعدادا لإحياء حفلها الغنائي الأول هناك، اليوم الجمعة.
اوقات بتوصل لمطرح وقلبك بكون كتير مبسوط!هيك حاسة ببغداد❤❤ pic.twitter.com/zpli2xRpdI— Elissa (@elissakh) October 21, 2021
وأحيت إليسا حفلها الأول في بغداد على مسرح سندباد لاند.
وسيكرم المهرجان 120 فنانا من مصر والعراق ودول عربية وإقليمية تقديرا لأعمالهم التي عرضت في العام الحالي، من بينهم مصطفى قمر ومحمد هنيدي ومحمد سعد وداليا البحيري وماجد المصري وماجد المهندس ومحمد هداد.
وكان من المقرر أن تحيي إليسا حفلها الأول في العراق العام الماضي، لكن تقرر تأجيله بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة العراقية بسبب فيروس كورونا.
يشار إلى أن إليسا أحيت أول حفلاتها الغنائية منذ تفشي فيروس كورونا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراقي في 26 يونيو/حزيران الماضي، وبدأت أسعار تذاكرها من 300 إلى 500 دولار.
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