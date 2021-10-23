اكتشاف أقدم سلطعون في العالم...صور

تم اكتشاف قطعة من الكهرمان في عام 2015، من قبل عمال المناجم بالقرب من مدينة ميتكيينا في ميانمار، وقاموا ببيعها إلى صائغ في مدينة تينغشون الصينية، الذي سلمها للباحثين بعد ذلك.
باستخدام التصوير المجهري بالأشعة السينية، تمكنوا من تقدير العمر الافتراضي للسلطعون الذي لم يتجاوز حجمه خمسة ملليمترات، ونُشر مقال العلماء في مجلة "Science Advances".
The first amber fossil specimen of a crab - a Cretaceous species now named Cretapsara athanata was found in Kachin area of Myanmar. Note the etymology - Cretaceous + Apsara (spirit of cloud/water). A 3D model made from microCT scans shows great details.https://t.co/vgXzprMrSI pic.twitter.com/tjlo15Jm0Y— Anirban Datta-Roy (@clixbyman) October 22, 2021
وحافظ السلطعون على الأنسجة الرخوة الموجودة في جسده مثل القصبات الهوائية وأجزاء من جهاز الفم وأعين مركبة كبيرة وحتى الخياشيم.
لاحظ الباحثون أن السرطان الأحفوري يشبه إلى حد كبير السرطانات الحديثة، وفقًا لفرضيتهم، كان السلطعون الذي تم العثور عليه من الأنواع التي تعيش في المياه العذبة.
"The first record of true crabs (Brachyura) in amber—from the Cretaceous of Myanmar": snapshots of extinct organisms.#science #Evolution @ScienceAdvances— Manuela Casasoli (@manuelacasasoli) October 21, 2021
⏯️Crab in amber reveals an early colonization of nonmarine environments during the Cretaceoushttps://t.co/UnCD4V9Doz pic.twitter.com/2qjwNK9G6E
أشارت الحفريات السابقة لسرطان البحر إلى أن هذه القشريات وصلت إلى اليابسة وتكيفت مع المياه العذبة منذ حوالي 50-75 مليون سنة، تشير بيانات "الساعة الجزيئية" إلى فترة 125 مليون سنة.
وقال خافيير لوكي، أحد الباحثين في جامعة هارفارد: "تسمح لنا الحفرية الجديدة وعصرها الطباشيري المتوسط بسد الفجوة في التطور الجزيئي لسرطان البحر".
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