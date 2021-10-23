اكتشاف أقدم سلطعون في العالم...صور

وصف باحثون من كندا والصين والولايات المتحدة سلطعونًا عمره 100 مليون عام من العصر الطباشيري، بأنه أقدم سلطعون معروف في التاريخ.

تم اكتشاف قطعة من الكهرمان في عام 2015، من قبل عمال المناجم بالقرب من مدينة ميتكيينا في ميانمار، وقاموا ببيعها إلى صائغ في مدينة تينغشون الصينية، الذي سلمها للباحثين بعد ذلك.

باستخدام التصوير المجهري بالأشعة السينية، تمكنوا من تقدير العمر الافتراضي للسلطعون الذي لم يتجاوز حجمه خمسة ملليمترات، ونُشر مقال العلماء في مجلة "Science Advances".

The first amber fossil specimen of a crab - a Cretaceous species now named Cretapsara athanata was found in Kachin area of Myanmar. Note the etymology - Cretaceous + Apsara (spirit of cloud/water). A 3D model made from microCT scans shows great details.https://t.co/vgXzprMrSI pic.twitter.com/tjlo15Jm0Y — Anirban Datta-Roy (@clixbyman) October 22, 2021

​وحافظ السلطعون على الأنسجة الرخوة الموجودة في جسده مثل القصبات الهوائية وأجزاء من جهاز الفم وأعين مركبة كبيرة وحتى الخياشيم.

لاحظ الباحثون أن السرطان الأحفوري يشبه إلى حد كبير السرطانات الحديثة، وفقًا لفرضيتهم، كان السلطعون الذي تم العثور عليه من الأنواع التي تعيش في المياه العذبة.

"The first record of true crabs (Brachyura) in amber—from the Cretaceous of Myanmar": snapshots of extinct organisms.#science #Evolution @ScienceAdvances



⏯️Crab in amber reveals an early colonization of nonmarine environments during the Cretaceoushttps://t.co/UnCD4V9Doz pic.twitter.com/2qjwNK9G6E — Manuela Casasoli (@manuelacasasoli) October 21, 2021

​أشارت الحفريات السابقة لسرطان البحر إلى أن هذه القشريات وصلت إلى اليابسة وتكيفت مع المياه العذبة منذ حوالي 50-75 مليون سنة، تشير بيانات "الساعة الجزيئية" إلى فترة 125 مليون سنة.

وقال خافيير لوكي، أحد الباحثين في جامعة هارفارد: "تسمح لنا الحفرية الجديدة وعصرها الطباشيري المتوسط ​​بسد الفجوة في التطور الجزيئي لسرطان البحر".