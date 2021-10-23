حيلة سحرية بواسطة اليدين للتخلص من الإمساك تثبت فعاليتها بين مستخدمي "تيك توك"... فيديو

كشفت اختصاصية طبية عن طريقة جديدة وبسيطة لعلاج إمساك المعدة، والتي حظيت بتفاعل واسع على موقع الفيديوهات "تيك توك".

ونشرت اختصاصية الوخز بالإبر، أنيتا تادافارثي، فيديو لها "تيك توك" يوضح الطريقة السحرية، والتي لا تستلزم سوى فرك اليدين جنبا إلى جنب، مع عرضها التكنيك الصحيح لها.

وأكدت تادافارثي أن كل ما هو مطلوب هو الضغط بقبضات اليد معا حتى تتلامس جوانب الأصابع والإبهام، ثم فركهما بقوة ذهابا وإيابا لبضع دقائق.

وأوضحت في الفيديو أن الحركة تحفز الأمعاء الغليظة والقولون، والتي تندرج تحت العلاج بالضغط البدني.

ويستخدم العلاج بالضغط البدني بدلا من الوخز بالإبر لاستهداف مناطق معينة من الجسم يُعتقد أنها تخفف الألم أو المرض.

وقالت أنيتا تادافارثي في تصريحات لـموقع "بازفيد"، إن حيلتها الخاصة تهدف إلى تنشيط نقطة العلاج بالضغط في الأمعاء الغليظة، الواقعة في الوادي بين إصبع السبابة والإبهام.

وتابعت أن "تدليك اليدين للأمام والخلف يتسبب في تقلص القولون إلى الخلف والأمام نفسه لتمرير البراز، ولهذا السبب هي فعالة".

وأشارت أنيتا تادافارثي في الفيديو الخاص بها إلى أنه من الممكن القيام بالحركة (تدليك اليدين) أثناء الجلوس على المرحاض، أو تجربته عدة مرات في اليوم في حالة المعاناة من إمساك مزمن.

أما في حالة عدم نجاح الطريقة لأول مرة، فإنها تنصح أنه يجب تكرار الحركة عدة مرات في اليوم لمدة تصل إلى أسبوعين.

حركة ممنوعة على هذه الفئة

تحذر أنيتا تادافارثي بعدم تجربة الحوامل لحيلتها، موضحة أنها تتسبب في تقلص الرحم مع القولون، ما قد يؤدي إلى حدوث مخاض مبكر.

نتائج واعدة

استجاب عدد من مستخدمي موقع "تيك توك" لنصيحة المعالجة الطبية، أنيتا تادافارثي، ورووا في فيديوهات تجاربهم الشخصية مع حيلتها.

ومن بين هؤلاء، كلوديا كاثرين، التي قالت إن الحيلة نجحت معها، بعد أن فركت يديها معا لمدة 3 دقائق، وانتظرت 15 دقيقة أخرى، حتى أنها عرضت بطنها المسطح بعد خروجها من الحمام.