محمد هنيدي يكشف عن انسحاب يسرا من بطولة إحدى مسرحياته لهذا السبب... فيديو

كشف الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، أن مواطنته الفنانة، فيفي عبده، لم تكن الاختيار الأول لبطولة مسرحيته "حزمني يا"، التي عرضت في تسعينيات القرن الماضي.

وأشار في الحلقة الأولى من برنامجه التلفزيوني "هنيدي شو"، أمس الجمعة، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، إلى أن يسرا كانت مرشحة في البداية لبطولة المسرحية، ولكنها اعتذرت بسبب انشغالها بارتباطات فنية أخرى، ليتم التعاقد مع فيفي عبده.

وأضاف محمد هنيدي في البرنامج أنه كان من المقرر أن يشارك الفنان، أحمد آدم، في بطولة المسرحية، وكان سيجسد إلى جانبه شقيقي يسرا، ولكن بعد انسحاب الأخيرة واختيار فيفي عبده تم التعاقد مع الفنانين شريف منير ومدحت صالح للمشاركة في بطولة المسرحية، وأسند لهما دور أشقائها.

وتابع هنيدي أنه بعد التعاقد مع شريف منير ومدحت صالح لم يجد دورا له في العمل، ما جعل منتج المسرحية يتعاطف معه، ويسند له دورا لم يكن مكتوبا في الرواية المسرحية، وهي الشخصية الكوميدية"حمامة الحرامي".

كما أفصح محمد هنيدي في برنامجه "هنيدي شو" أن السر وراء نجاح مسرحية "حزمني يا" هو أنها أثارت جدلا واسعا في بداية عرضها بسبب اسمها، وهو "حزمني يا بابا"، الذي أثار اعتراضات من جانب الرقابة.

وأردف هنيدي: "بعدها صدر قرارا بوقف عرض المسرحية لمدة أسبوع، ولكن عند عرضها من جديد عقب تعديل اسمها ليصبح "حزمني يا" شهدت إقبالا كثيفا من جانب الجمهور، واستمر عرضها لأكثر من 4 أعوام".

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