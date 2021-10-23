طعام يجب تناوله مرتين في الأسبوع للوقاية من الخرف

تتزايد أعراض الخرف مع مرور الوقت، وتتحكم فيها عوامل عدة بينها تقدم العمر والجينات، لكن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يحد من الإصابة بهذا المرض.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من مليون شخص في المملكة المتحدة سيعانون من الخرف بحلول عام 2025، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.

وبحسب جمعية ألزهايمر، فإن هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف بعضها لا يمكن تغييره مثل العمر، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن تغييرها لكن قبل فوات الأوان.

وتعد الفترة المناسبة للبدء في اتخاذ إجراءات وقائية ضد الخرف الذي يؤثر بشكل عام على ممارسة الحياة اليومية من خلال إصابته للذاكرة والتفكير ومختلف القدرات الاجتماعية- منذ منتصف الأربعينات إلى مطلع الستينات من العمر.

مع ذلك، يمكن أن تبدأ التغيرات الدماغية التي تقود إلى الخرف قبل وقت طويل من ظهور الأعراض.

وبحسب جمعية ألزهايمر، يلعب اتباع نظام غذائي صحي دورا كبيرا في الحد من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير.

وتوصي بضرورة تناول 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميا، إضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين مرتين في الأسبوع على الأقل، كالفول والبيض واللحوم والأسماك الدهنية.

وتقترح الجمعية تناول السمك مرتين أسبوعيا على أن تكون حصة واحدة على الأقل من الأسماك الدهنية مثل السردين والتونة والسلمون، لكونها غنية بأحماض أوميغا 3، إضافة إلى أنها مصدر جيد للبروتين.

كما تلعب ممارسة الرياضة بشكل منتظم دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بالخرف، فبخلاف أنها مفيدة للقلب والدورة الدموية وضبط الوزن إلا أنها أيضا مفيدة لصحتنا العقلية، بحسب الدراسات.

يشار إلى أن الخرف ينقسم إلى عدة أنواع أكثرها شيوعا هو مرض ألزهايمر والخرف الوعائي والخرف الجبهي الصدغي والخرف المختلط.