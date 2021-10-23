شركة "أدوبي" تضع موظفيها أمام الحصول على لقاح كورونا أو العقاب بإجازة غير مدفوعة الأجر

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، تخبرهم فيها أنه يجب تطعيمهم جميعا حتى يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفي حال عدم امتثالهم، سيتم معاقبتهم بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بعد ذلك التاريخ، وفقا لـشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأوضحت "أدوبي" أنها تمنح موظفيها موعدا نهائيا حتى 8 ديسمبر للامتثال للأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والخاص بحصول كافة المتعاقدين الفيدراليين على لقاح فيروس كورونا.

وكتبت مديرة الموظفين في شركة "أدوبي"، غلوريا تشين، في رسالة البريد الإلكتروني أن 93.5 في المئة من الموظفين الأمريكيين الذين أجابوا على استطلاع داخلي، تم تطعيمهم بالفعل بالكامل بلقاح كورونا، أو أنهم في طور الحصول على كلتا الجرعتين.

وتابعت تشين في رسالتها أن الشركة ستأخذ الإعفاءات الدينية والطبية من جانب بعض موظفيها في الاعتبار.

يشار إلى أن شركة "غوغل" الأمريكية بدأت في مطالبة جميع موظفيها بالتطعيم ضد فيروس كورونا في شهر يوليو/ تموز الماضي، كما ستشرع شركة "آبل" الأمريكية في مطالبة موظفيها غير الملقحين بالخضوع لاختبار سريع يوميا بدءا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.