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    عضو فريق التمثيل أنجلينا جولي يصل إلى العرض الأول لفيلم Eternals في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2021

    سر نشر أنجلينا جولي صورا حديثة من منطقة أهرامات مصر

    © REUTERS / Mario Anzuoni
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    فاجأت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، معجبيها على موقع "إنستغرام" للصور والفيديوهات بنشرها صورا حديثة لأهرامات الجيزة المصرية.

    وأشارت أنجلينا جولي إلى أن الصور التي نشرتها، أمس الجمعة، هي بعدسة صديقها الفنان التشكيلي العالمي، جي آر، وأنه أرسلها لها من مصر، حيث يتواجد لمشاركته في معرض مقام حاليا يحمل اسم "Forever is Now" (الأبد هو الآن).

    ويظهر في الصور هيكل معدني وشبكة من الصلب من تصميم جي آر وضعهما من زاوية محددة أمام هرم خفرع، لكي تخلق وهما لمن يقف أمامها ويتمعن بها.

    كما لفت جي آر إلى أنه أخفى ما مجموعه 743 حرفا هيروغليفيا بشكل عشوائي في جميع أنحاء لوحته.

    وانطلقت الدورة الـ14 لمعرض "الأبد هو الآن" عند منطقة أهرامات الجيزة، يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وينتهي في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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    ويعد "الأبد هو الآن" هو أول معرض فني معاصر يقام في أهرامات الجيزة منذ أكثر من 4500 عام، ويشهد مشاركة 10 فنانين معاصرين قاموا بإنشاء أعمال خاصة بالموقع تستجيب للمشهد الأيقوني للأهرامات وهضبة الجيزة المحيطة، من بينهم الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، وجي آر، ومعتز نصر، وشيرين جرجس، والأمير سلطان بن فهد.

    كما أن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها مؤسسة "آرت دي إيجيبت" المنظمة للمعرض فنانين معاصرين للمشاركة فيه، ودمج أعمالهم الفنية مع الموقع التاريخي.

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