لصوص يقتلعون ماكينة صراف آلي في إسرائيل... فيديو

وثّقت سيدة إسرائيلية، مشهد "اقتلاع" لصوص ماكينة صراف آلي في مدينة سديروت جنوبي البلاد.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مشهد حادث السرقة الذي قالت إنه وقع فجر اليوم السبت.

ويظهر المقطع 4 لصوص ملثمين وهم يربطون ماكينة الصراف الآلي بسيارتهم قبل أن يقوموا بجرها ليتم اقتلاع الماكينة من مكانها، أمام أحد محلات السوبر ماركت.

תיעוד: כמה רעולי פנים עקרו לפנות בוקר כספומט מסופר בעיר שדרות@Itsik_zuarets pic.twitter.com/Xp7l0YKtDE — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2021

وفي الخطوة التالية، قام اللصوص بوضع الماكينة داخل السيارة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وسُمعت المرأة التي كانت تقوم بالتصوير وهي تقول إن السيارة التي كانوا يستقلونها لا تحمل أي لوحات معدنية.

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