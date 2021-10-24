البيض الطويل... أشهر المأكولات في دولة أوروبية... صورة

تشتهر دولة الدنمارك بإنتاج بيض فريد من نوعه في العالم، حيث يقوم شعبها باستهلاك نصف الكمية المنتجة منه ويتم تصدير الباقي إلى مختلف الدول.

وذكر موقع "arbdk.info" الدنماركي أن هذا النوع من البيض يتم تصنيعه في مصنع "Dansk Andels" في الدنمارك، حيث تبلغ كمية الإنتاج اليومية حوالي 220 ألف بيضة طويلة في السنة.

Going to be spending most of the next hour watching videos about Danish long eggs. Just because. pic.twitter.com/4x0MnpZ1KR — Manon Rädge (@ManonRadge) December 24, 2020

وكشف الموقع عن كيفية تصنيع هذا النوع من البيض حيث تتألف من خطوات عدة تبدأ بفصل الصفار عن البياض، ثم سكب الأخير في أحواض كبيرة الحجم تدخل بدورها إلى الأفران بدرجة حرارة مرتفعة وتحتوي على فتحة في الوسط يتم إدخال الصفار من خلالها بعد تماسك البياض جراء التسخين.

وبعد ذلك يعاد تجميد الأحواض مرة أخرى حتى يتماسك الصفار ليصبح بذلك البيض الطويل جاهزا للاستهلاك.

وأشار الموقع إلى أن المصنع الدنماركي المتخصص يقوم بإنتاج نحو 500 بيضة في الساعة الواحدة.