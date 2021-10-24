الأزمة الاقتصادية في لبنان تعيد الحمير إلى خدمة النقل... فيديو

انتشر على منصة التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو مؤثر يحاكي ما وصل إليه اللبنانيون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في السنوات الأخيرة.

وأظهر المقطع المنشور قيام أهالي من إحدى القرى اللبنانية بإيصال الأولاد إلى المدرسة عن طريق استخدام الحمير.

ويعود هذا إلى الكلفة الباهظة لباصات المدرسة التي تنقل الأولاد بسبب غلاء البنزين حيث وصلت أسعار إيجار وبدل الركوب لكل طالب إلى نحو مليون ليرة لبنانية.

وعلق أحد الأهالي قائلا: "مضطرين نوديهن عالحمير كرمال بالمستقبل ما يطلعوا حمير".