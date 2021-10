فين ديزل يتصدر "غوغل" بسبب لفتة إنسانية في حفل زفاف ابنة صديقه الراحل بول واكر... صورة

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لفين ديزل وهو يلعب دور الأب في زفاف ميدو بول واكر، وقام بمرافقتها إلى عريسها الممثل، لويس ثورنتون ألان، في مشهد أثار الكثير من العواطف عبر الشبكة العنكبوتية.

ونشرت الصورة ابنة بول واكر عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وحازت على أكثر من مليوني إعجاب حتى لحظة كتابة هذه السطور.

واحتفلت ميدو بول واكر ولويس ثورنتون ألان بزفافهما في جمهورية الدومينيكان.

يشار إلى أن بول واكر توفي في حادث سيارة في جنوب كاليفورنيا في عام 2013 عن 40 عاما، إذ كان يجلس في مقعد الراكب داخل سيارة "بورش كاريرا جي تي 2005"، بينما كان السائق شريكا له في فريق سباق، واصطدمت السيارة بعمود إنارة، واشتعلت فيها النيران.

جدير بالذكر أن فين ديزل وبول واكر شكلا واحد من أشهر "الثنائيات" في أفلام "الأكشن"، وذلك بقيامهما ببطولة سلسلة مطاردات السيارات "Fast & Furious".

وتوفي واكر أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة، ما جعل صناع الفيلم يعوضون غيابه عن بعض المشاهد بالاستعان بشقيقه التوأم وبعض المؤثرات البصرية.

وحرص فين ديزل وصناع الجزء السابع من فيلم "Fast & Furious" على توديع بول واكر في نهايته بطرح أغنية "See You Again" (أراك مجددا)، من أداء المغني ويز خليفة.