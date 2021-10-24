الكشف عن أصغر جهاز ألعاب في العالم

طوّر مهندسون أمركيون أصغر جهاز ألعاب في العالم، بحجم طابع بريدي تقريبا، ولكنه يعمل تماما مثل جهاز بالحجم الكامل.
Random: This Tiny Game Boy Is Probably The World's Smallest Game Console https://t.co/xKfdubeULE #Repost #Retro #Random #Thumby pic.twitter.com/LI62WQ00M0— Nintendo Life (@nintendolife) September 21, 2021
وتم إعطاء إسم "Thumby" للجهاز الجديد والمزود بـ 5 ألعاب قديمة مثبتة مسبقاً، بما في ذلك الألعاب الكلاسيكية الصغيرة.
ويمكن للمستخدمين أيضا إنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام لغة البرمجة MicroPython، ومشاركة اللعب مع اللاعبين الآخرين.
ويحتوي كلّ جهاز Thumby على بطارية وجرس وأزرار تشغيل ومفتاح طاقة وشاشة ومنفذ micro-USB لشحن وحدة التحكم وتحديث برامجها.
وتأتي الشاشة عبارة عن OLED وحلقة في الزاوية اليمنى السفلية من كل وحدة تحكم صغيرة تشبه Game Boy، تتيح توصيلها بسلسلة مفاتيح تماما مثل حلقة المفاتيح.
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