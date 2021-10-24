ملكة جمال العراق السابقة تنتقد دعوات مقاطعة المسابقة في إسرائيل

نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، دعت فيه المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون، المقرر تنظيمها في إسرائيل في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى تجاهل الانتقادات التي قد يتعرضن لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقدت ملكة جمال العراق السابقة، حفيد الرئيس السابق نيلسون مانديلا، إنكوسي زويليفليلي ماندلا مانديلا، بعد أن دعا الدول الأفريقية إلى مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون 2021، التي من المقرر أن تقام في إسرائيل في ديسمبر/كانون الثاني كونها "دولة فصل عنصري".

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وقالت عيدان: "أود أن أحذر ملكات الجمال من القلق من الاستعداد لجيش من المتحرشين بمنشوراتهن على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودهن في إسرائيل باستخدام هاشتاغات مثل انهاء الاحتلال وتحرير فلسطين".

وأضافت: "هؤلاء ليسوا حتى أشخاصا حقيقيين ولكنهم عبارة عن حسابات مزيفة يستخدمها عدد قليل من الدعائيين من أجل تخويفهن".

وانتقدت عيدان موقف حفيد مانديلا الداعي للمقاطعة، وقالت: "كل ما يمكنني قوله: كيف تجرؤ كرجل، على محاولة إخبار منظمة تساهم في تمكين المراة بما يجب القيام به؟ هذه فرصة تحلم ملايين النساء بالحصول عليها، ليصعدن إلى المسرح العالمي ويمثلن شعوبهن وأمتهن وثقافتهن، ليست الحكومات ولا السياسة وبالتاكيد ليست أجندتك السياسية".

وختمت: "ستصدم عندما ترى أن الحكومة الإسرائيلية تتكون من مسلمين ويهود ومسيحيين، وهؤلاء الأشخاص لا يحق لهم التصويت على السياسات لتشكيل مستقبلهم فحسب، بل إنهم أيضًا جزء من الشعب".