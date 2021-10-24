الكشف عن أفضل طرق الحلاقة الجافة للذقن

كشفت هيئة ألمانية أن الحلاقة الجافة للذقن تتميّز بأنها ألطف على البشرة مقارنة بالحلاقة الرطبة، فضلاً عن أنها توفر الوقت والجهد.

وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة الألمانية للفحص الفني، إن الحلاقة الجافة قد تُلحق ضرراً بالبشرة إذا كانت جودة شفرات ماكينة الحلاقة رديئة أو إذا كانت الرقاقة المعدنية، التي تحيط برؤوس الحلاقة، تحتوي على النيكل.

وأشار التقرير أنه لتجنب الضرر بالبشرة ينبغي تنظيف البشرة وتجفيفها جيداً، حيث يساهم ذلك في التخلص من بقايا الأوساخ وجزيئات الجلد القديمة، والتي قد تتوغل إلى داخل المواضع المفتوحة في ما بعد وتتسبب في حدوث التهابات. وإذا كانت البشرة حساسة للغاية، فيمكن استخدام مستحضر ما قبل الحلاقة.

وعند البدء بالحلاقة، ينبغي العمل بشكل متساوٍ وبأقل ضغط ممكن. وفي حال استخدام ماكينة حلاقة دوارة، فينبغي القيام بذلك بحركات دائرية، بينما يتم وضع ماكينات الحلاقة ذات الرقائق بزاوية قائمة على الجلد وتحريكها في خطوط مستقيمة عكس اتجاه النمو.

ويُفضل البدء من المناطق الصعبة أسفل عظم الفك والأنف، حيث إن رأس الحلاقة تكون باردة في بداية الحلاقة ولطيفة على المناطق الحساسة حول الأنف.

وبعد الانتهاء من الحلاقة، ينبغي العناية بالشفرات من خلال تنظيف الماكينة بواسطة فرشاة صغيرة وشطفها بالماء جيداً، حيث يساهم ذلك في التخلص من البكتيريا وبقايا الأوساخ.

ولا يجوز تنظيف ماكينة الحلاقة من خلال طرقها بحافة الحوض بعد الاستخدام، حيث يتسبب ذلك في إتلاف رقائق الحلاقة بمرور الوقت، علماً بأنه ينبغي استبدال هذه الرقائق كل بضع سنوات.