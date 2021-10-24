مسابقة ملكة جمال الكون في الإمارات تكشف عن أسماء أول 15 ملكة متأهلة للنهائيات... صور

كشفت مسابقة ملكة جمال الكون في الإمارات العربية المتحدة عن 15 من أصل 30 متأهلة للتصفيات النهائية، اللواتي من المقرر أن يتنافسن على لقب المسابقة.

وانتقل المنظمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس للكشف عن أسماء المتسابقات وأعمارهن ومكان إقامتهن.

ومن بين المتأهلات للتصفيات النهائية من دبي ديلنوزا، 23 عامًا، وألما، وإميليا، وناتاليا، وأنيتا، وجميعهن 24 عامًا، سارة وريم، 25 عامًا، بهار وفيكتوريا، 26 عامًا، فرانكي، 27 عامًا، وآنا وآشر، 28 عامًا.

وستتنافس ياسمين (22 عاما) ورزان (28 عاما) من أبوظبي في المرحلة المقبلة. المتسابقة الوحيدة من الشارقة كان اسمها مروة البالغة من العمر 23 عاما.

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سيتم اختيار خمس عشرة متسابقة، من أصل 30، في 11 نوفمبر القادم. وسيتم الإعلان عن الفائزة باللقب في الثالث من الشهر ذاته.

وكشف منظمو المسابقة، الأربعاء، أن ملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم ستكون ضمن لجنة تحكيم الحدث.

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وقالت الممثلة اللبنانية البالغة من العمر 37 عامًا، في مقطع فيديو تمت مشاركته على صفحة المنظمة على "إنستغرام": "أنا سعيدة للغاية ويشرفني أن أعلن أنني سأكون جزءًا من لجنة التحكيم الرسمية لملكة جمال الإمارات العربية المتحدة".

ملكة جمال الكون، التي بدأت في عام 1952، هي أكبر مسابقة تخص ملكات الجمال في العالم. وكانت مملوكة سابقًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتستضيف مدينة دبي مسابقة "ملكة جمال الكون" في "لا بيرل"، الحبتور سيتي، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي مفتوحة لجميع المقيمات في الإمارات من سن 18 إلى 28 مع أكثر من ثلاث سنوات من الإقامة في الإمارات العربية المتحدة.