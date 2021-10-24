دراسة تكشف عن مساهمة الحمص بخسارة الوزن

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أهمية تناول الحمص، الذي يساهم بفقدان الوزن نظرا لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة نسبيا.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "The American Journal of Clinical Nutrition" إلى أن تناول الحمص يحتوي على سعرات حرارية قليلة بالنسبة لكمية العناصر الغذائية التي يحويها، حيث أن الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة قليلة السعرات الحرارية هم الأقرب لخسارة الوزن مقارنة بمن يستهلكون سعرات أكثر.

وبحسب الدراسة فإن إضافة البقوليات كالحمص إلى النظام الغذائي قد يُساهم في خسارة الوزن حتى لو تمّت إضافته إلى نظامٍ غذائيّ غير مُحدد السعرات الحراريّة، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الحمص ليس غذاءً سحريّاً لخسارة الوزن.

ووجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة علوم الصحة والأغذية، أن الأشخاص الذين تناولوا الحمص ووجبة صحن الحمص كانوا أقل عرضة للسمنة بنسبة 53%. ونوهت الدراسة إلى أن متناولي الحمص بانتظام كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل ومحيط الخصر أصغر من أولئك الذين لا يتناولون الحمص.