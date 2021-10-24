جيمس بوند "يشارك" في انتخابات جورجيا

علق مجهولون، في تبليسي، ملصقات انتخابية تصور الممثل دانيال كريغ في دور جيمس بوند.

تم توقيع صورة كريج بعبارة "لا وقت للعبث". وهذه إشارة إلى عنوان الفيلم الأخير عن العميل البريطاني "لا وقت للموت".

ومن المقرر إجراء انتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلية في جورجيا، في 30 أكتوبر الحالي.