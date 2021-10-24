فتيات أفغانيات يتعلمن الحرف بعد الحظر المدرسي

التحقت العشرات من طالبات المدارس الثانوية والجامعات بالمراكز المهنية لتعلم الخياطة والتجميل بعد منع النساء والفتيات من الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة منذ سيطرة طالبان على البلاد.

وأكدت الفتيات أن الجلوس في المنزل أمر صعب للغاية بالنسبة لهن، وبالتالي فإنهن على استعداد لتعلم مهنة، بحسب ما ذكر موقع "tolonews".

وقالت الطالبة سميرة شريفي للموقع: "لقد مر شهرين على وجودنا في المنزل منذ إغلاق المدارس والجامعات، علينا أن نتعلم مهنة أو وظيفة لأننا لا نستطيع الجلوس هكذا في المنزل".

معظم المتدربات في المراكز المهنية هن طالبات المدارس الثانوية والجامعات، فبعد إغلاق المدارس الثانوية والجامعات في جميع أنحاء أفغانستان، بدأت طالبات مدينة هيرات في الحصول على تدريب مهني في الإقليم.

قالت ليلي سوفيزادا، وهي مدربة خياطة: "من الضروري أن تتعلم كل امرأة الخياطة لمساعدة أسرتها وزوجها، خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي السيئ".

قالت فاطمة توخي، مديرة الشؤون الفنية والمهنية في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في هرات: "كانت سعة فصولنا من 20 إلى 25 طالبة، لكننا زدناها إلى 45، لأن معظم الطلبات فقدن تدريسهن".

قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هيرات إن الوزارة تعمل على توفير المزيد من الفرص للفتيات والنساء في هيرات لتعلم التدريب المهني.

قال الملا محمد ثابت، رئيس قسم العمل والشؤون الاجتماعية في هرات: "بدأ القطاع الفني والمهني وأقسام رياض الأطفال أنشطتهم، ونحن ندعمهم ونشرف على أنشطتهم".

خلال الشهرين الماضيين، فقدت معظم النساء والفتيات العاملات في المؤسسات الحكومية والخاصة وظائفهن ويحاولن تعلم الحرف اليدوية والتدريب المهني.