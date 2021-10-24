هنيدي يكشف لأول مرة سرا عن "حزمني يا" وعلاقته بسعاد حسني

وقال محمد هنيدي، خلال برنامجه الجديد "هنيدي شو" على شاشة "المحور"، إن مسرحية "حزمني يا" كان اسمها في البداية "حزمني يا بابا"، مشيرا إلى أن هئية الرقابة على المصنفات الفنية اعترضت على اسم المسرحية الأول وتقرر وقف عرضها، فتم حذف كلمة "بابا" وأصبح اسم المسرحية "حزمني يا".

وتحدث هنيدي، عن كواليس حضور سندريلا الشاشة الراحلة سعاد حسني، لعرض المسرحية قائلاً: "كنا بنعرض وشايفين البلكونة مضلمة وسألنا إذا كان مفيش جمهور، قالوا لأ، إحنا قفلناها عشان التصليحات، وبعدين عرفنا إن الفنانة الراحلة سعاد حسني، كانت واخدة البلكون بالكامل وطفت النور عشان محدش يعرف إنها موجودة".

برنامج "هنيدي شو"، يُعد أول تجربة للفنان محمد هنيدي في التقديم التلفزيوني، ويُذاع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عبر شاشة قناة المحور. وحل الفنان شريف منير والفنان مدحت صالح، ضيفين في أول حلقة من البرنامج.

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