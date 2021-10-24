العرب يدخلون قائمة "فوربس" لأفضل الشركات من أوسع أبوابها

أصدرت مجلة "فوربس" قائمتها السنوية "أفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021"، وضم التصنيف 11 شركة من الشرق الأوسط، منها 6 شركات سعودية و3 شركات من الإمارات وشركة واحدة لكل من مصر والأردن.

وتصدرت مجموعة الإمارات الشركات في المنطقة لتأتي في المركز 153 عالميًا في قائمة فوربس التي شملت 750 شركة عالمية.

فيما يلي 11 شركة في الشرق الأوسط مدرجة في قائمة فوربس لأفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021:

1- مجموعة الإمارات: والتي تحتل المركز 153 عالميا، تصدرت مجموعة الإمارات الشركات من الشرق الأوسط قائمة فوربس لأفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021.

2- أرامكو السعودية: والتي تحتل المركز 219 عالميا، وتعد أكبر شركة نفطية بالعالم، تصدرت الشركة قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021".

3- البنك السعودي الفرنسي: والتي تحتل المركز 266 عالميا، صنف البنك في المركز 20 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021.

4- شركة المراعي: والتي تحتل المركز 316 عالميا، احتلت الشركة المركز 25 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021.

5- إعمار العقارية: والتي تحتل المركز 388 عالميا، احتلت الشركة المرتبة 17 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021.

6- البنك التجاري الدولي: والتي تحتل المركز 389 عالميا، احتل البنك المركز 24 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021.

7- البنك السعودي البريطاني: والتي تحتل المركز 425 عالميا، احتل البنك المركز 47 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021.

8- مصرف الراجحي: والتي تحتل المركز 522 عالميا، صنف البنك في المركز 6 في قائمة فوربس الشرق الأوسط أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021، بقيمة سوقية قدرها 65.9 مليار دولار، وأرباح بلغت 2.8 مليار دولار، ونحو 5.6 مليار في المبيعات.

9 - مجموعة الغرير للاستثمار: والتي تحتل المركز 575 عالميا، حل بالمركز الخامس ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأغنى الأثرياء العرب لعام 2021، 2.8 مليار دولار.

10-البنك العربي: والتي تحتل المركز 577 عالميا، احتل البنك المركز 32 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021، بقيمة سوقية قدرها 3.6 مليار دولار، مع أرباح بلغت 195 مليون دولار، ومبيعات بنحو 2.8 مليار دولار.

11- شركة الاتصالات السعودية (stc): والتي تحتل المركز 578 عالميا، تحتل الشركة المركز 8 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021.

واستندت المجلة في إعداد القائمة إلى نتائج دراسة استطلاع رأي أجرتها بالتعاون مع شركة أبحاث السوق "Statista" وشملت نحو 150 ألف موظف يعملون في شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات، سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي، من 58 دولة حول العالم. واستطلعت الدراسة مدى رغبة هؤلاء الموظفين التوصية بمكان عملهم لأصدقائهم وعائلاتهم، كما طُلب منهم تقييم مؤسسات أخرى من القطاعات نفسها التي تعمل بها مؤسساتهم.