"إلا أنا... على الهامش".. مسلسل مصري يكشف معاناة المرأة في المجتمع

تصدر المسلسل المصري "إلا أنا... على الهامش" محركات البحث على غوغل، لما تنقله قصة العمل من أحداث صادمة، وكاشفة لوضع المرأة في المجتمع خاصة في حال انفصالها عن زوجها بالطلاق أو غيره.

وبحسب وسائل إعلام محلية قصة العمل مستوحاة من قصص حياتية لنساء مصريات عانوا كثيرا في حياتهن تعرضن لمشاكل في الزواج وكان الطلاق بالنسبة لهن بابا جديدا للعذاب والمعاناة.

و"إلا أنا.. على الهامش"، تأليف أمانى التونسى، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض على إحدى منصات العرض المصرية.

وقالت أمانى التونسي، مؤلفة العمل، إن هدفها عند كتابة قصة المسلسل "إن كل سيدة يبقى عندها استقلالها المادي وألا تعتمد على زوج أو ابن".

وتدور أحداث العمل حول اكتشاف بطلة العمل نرمين الفقي خيانة زوجها (صبري فواز) لها مع صديقتها (جيهان خليل) وتطلب الطلاق منه، إلا أنه يطلقها ويطردها من بيته.

وتؤكد مؤلفة العمل على أن مسألة خيانة الزوج هي مسألة رمزية، وإنما ممكن أن يحدث الانفصال لأي سبب آخر غير الطلاق، وتجد المرأة وحدها في الحياة، لذلك يجب أن يكون لها عملها الخاص، ومسكنها.

وفي إطار تصدر المسلسل محركات البحث، وجه الكثير منهم مناشدات لتعديل قوانين المرأة والحضانة.

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