نجيب ساويرس يكشف سبب دفاعه عن محمد رمضان... فيديو

كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن أنه لم يقصد إهانة أحد في تصريحاته الأخيرة بشأن الفنان محمد رمضان، بعدما قال إن القائمين على مهرجان الجونة يحبون محمد رمضان، ومن ينزعج من هذا الأمر لا يأتي للجونة مرة أخرى.

وقال نجيب ساويرس، في تصريحات مع "برنامج ET بالعربي"، إنه أراد أن يقف بجانب محمد رمضان بسبب الهجوم المتواصل الذي يتعرض له، مشيرا إلى أنه لم يقصد بهذه التصريحات الإساءة للمطرب المغربي ريدوان الذي شارك في حفل افتتاح المهرجان.

وأضاف أن "محمد رمضان عنده استايل"، مؤكدا أنه لا يحب الهجوم المستمر على أي أحد".

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يذكر أن محمد رمضان حرص على حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلق منذ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقدم فقرة غنائية في حفل الافتتاح، كما تم الصلح بينه وبين الفنان أحمد الفيشاوي على أيدي المنتج العراقي سيف العريبي.

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