تسجيل
19:27 GMT24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علاج الأسنان

    5 أعضاء في أجسامنا لسنا بحاجة إليها

    © Sputnik . Artem Kreminsky
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/87/1030618743_0:231:4519:2773_1200x675_80_0_0_af8235468a422e4ff9afec0f7bbf2346.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202110241050522718-5-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/

    ليس هناك شك في أننا جميعا معجزة متحركة، جسدنا هو عجب حقيقي، ومع ذلك، يحتوي هذا الجهاز أيضا على بعض الأجزاء غير الضرورية، بحسب العلماء.

    لكن لماذا هذه الأعضاء موجودة في أجسامنا؟ لأنه في الماضي البعيد، عندما كنا نصطاد الغزلان في الغابة ونعيش في الكهوف، كانت مفيدة ولكنها اليوم أصبحت زائدة عن الحاجة، وبعضها مزعج وخطير، بحسب تقرير للقناة "12" العبرية.

    يد الصحراء (Mano de Desierto)، نحت في صحراء أتاكاما، تشيلي
    © CC BY-SA 2.0 / Marcos Escalier from Antofagasta, Chile / Desert's Hand. Sculpture by Mario Irarrázabal
    5 أسباب للرعشة المفاجئة... أحدها خطير

    1.ضرس العقل

    إذا كنت قد عانيت أيضا من ألم متزايد في الجزء الخلفي من الفك، مما يحول الحياة إلى كابوس على الأرض، فمن المحتمل أن يكون لديك أيضا ضرس العقل المزعج. عادة بعد أن نلاحظ أن ضرس العقل ينبت، نحاول تجاهله لبضعة أيام، حتى اللحظة التي نتوسل فيها لاقتلاعه ونستيقظ من هذا الكابوس بالفعل.

    فلماذا يحدث هذا على الإطلاق؟ ما فائدته؟

    يقول بيتر إس أونغر، عالم أنثروبولوجيا الأسنان وعالم الأحياء التطوري: "يعاني ثلاثة أرباعنا من ضرس العقل، وأحد أسباب وجوده هو أنها في الماضي ساعد البشر على مضغ وهضم الطعام الصعب وغير المعالج.

     وأوضح أن "هذه الأسنان لا تناسب فكنا. والسبب الأساسي كما هو الحال في تسوس الأسنان هو عدم التوازن الناتج عن البيئة الفموية التي لم يكن على أسنان أجدادنا التعامل معها".

    2. الزائدة الدودية

    إنها ليست غير ضرورية فحسب، بل إنها أيضا مهددة للحياة. والزائدة الدودية عبارة عن عضو مجوف يتراوح بين 10-5 سم يوجد في القولون.

     دورها في الحيوانات هو تكسير السليلوز (نوع من الألياف الغذائية). من ناحية أخرى، ليس من الواضح ما هو دورها في الإنسان، ووفقا لبعض الفرضيات، فإنها تلعب دورا معينا في جهاز المناعة في الجسم"، كما يوضح الدكتور جاي إلعاد، أخصائي الجراحة العامة من مركز مئير كلاليت الطبي.

    في الماضي كان الوضع مختلفا. عندما كان البشر يستهلكون الأطعمة النباتية في الغالب وكانوا مطالبين بهضم كميات كبيرة من السكريات، ساهمت الزائدة الدودية في ذلك.

    علاج الأسنان
    © Sputnik . Artem Kreminsky
    متى يفترض عليك خلع "ضرس العقل"

    "من المتوقع أن يعاني حوالي 8 في المائة من السكان من التهاب الزائدة الدودية. هذه الظاهرة شائعة بشكل رئيسي عند الأطفال دون سن 18 عاما، أو في البالغين فوق سن الستين"، يصف الدكتور إلعاد.

    ويضيف أن التهاب الزائدة الدودية "هو التهاب يتجلى في الألم في الجانب الأيمن من البطن، والذي يحدث بسبب انسداد منشأ الزائدة الدودية، بسبب تورم الغدد الليمفاوية في المنطقة أو بسبب تعلق أجزاء الطعام والبراز فيها، وبمجرد الانسداد، تزدهر البكتيريا، مما يؤدي إلى الالتهاب".

    ولإثبات مدى عدم ضرورة ذلك بالنسبة لنا اليوم، يمكن ملاحظة أنه حتى بعد إزالة الزائدة الدودية، من الممكن أن نعيش حياة طبيعية تماما.

    3. عضو جاكبسون

    إذا كنت قد تساءلت يوما عن سبب رغبة الكلاب في دفع أنفها إلى منطقة الفخذ، فإن السبب هو أنها تشم رائحة الفيرومونات.

    اتضح أن البشر لديهم أيضا نفس العضو الشمي الصغير المصمم لذلك بالضبط، ويسمى "عضو جاكوبسون".

    يوجد العضو فعليا بين الأنف والفم، وفي الإنسان يتدهور أثناء نمو الجنين كما هو الحال في أسماك القرش والخفافيش والقرود.

    وفقا للعديد من الدراسات، لا يوجد اتصال عصبي بين الجنين وجهازنا العصبي المركزي، لذلك فهو غير ضروري في الغالب.

    4. العضلات المقفة للشعرة Arrector Pili

    نعلم جميعا الشعور الغريب الذي يمر عبر جسدنا كله عندما نشعر بالبرد أو عندما نكون متحمسين. يتجعد شعر أجسامنا ويبدو كما لو أن بشرتنا قد امتلأت بالبقع الصغيرة، وهي ظاهرة نسميها "جلد البط" أو القشعريرة.

    يد الصحراء (Mano de Desierto)، نحت في صحراء أتاكاما، تشيلي
    © CC BY-SA 2.0 / Marcos Escalier from Antofagasta, Chile / Desert's Hand. Sculpture by Mario Irarrázabal
    5 أسباب للرعشة المفاجئة... أحدها خطير

    عندما نشعر بالبرد أو عندما نشعر بالخوف، نحصل على" جلد البط "- تظهر نتوءات صغيرة على جلدنا وإذا نظرنا عن كثب، يبدو أن شعرنا الصغير ينتصب، ويسمى هذا العضو "أريكتور بيلي".

     نحن لسنا الوحيدين الذين يعانون من هذه الظاهرة، وفي الثدييات الأخرى يمكنك أيضا أن ترى أن شعر فرائها ينتصب استجابةً لتهديد أو برد"، يوضح الدكتور إيريز جيرتي.

    العضلات الصغيرة الممتدة بين الجلد وبصيلات الشعر تسمى "الممثل فيلي" ، وعندما تنقبض نشعر بقشعريرة.

     لكن هل نحتاجا حقا؟ عندما يكون الجو باردا، يشكل الفراء الشائك طبقة عازلة من البيئة، مثل اللحاف، بينما عندما يواجه حيوان تهديدا - يساعد فروه الشائك على أن يبدو أكبر حجما وأكثر تهديدا.

    في المقابل، بالنسبة لنا، لا يوجد أي أثر تقريبا للفراء السميك والناعم الذي كان لدى أجدادنا، لكن الآلية التي تجعل الشعر ينتصب لا تزال موجودة وتسبب لنا "جلد البط".

    5. عضلات الأذن

    إذا كنت تعرف كيفية تحريك أذنيك، فمن المحتمل أن يكون لديك عضلات أقوى في أذنيك. لكن فهذه القدرة الغريبة ليس لها أي ميزة فسيولوجية لدى البشر اليوم.

    يشرح الدكتور جيرتي قائلا: "تستخدم العديد من الحيوانات نسخة من هذه العضلات لتحريك الأذن، كما سيشهد أي شخص قام بتربية كلب أو قطة في أي وقت مضى".

    لذلك، بالنسبة لمعظمنا، هذه العضلات أضعف من أن تحرك آذاننا. وهنا أيضا، يتضح أن هذه القدرة كانت لدينا وضاعت وتدهورت على مدى ملايين السنين من التطور.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

     

    انظر أيضا:

    علماء يتوصلون للعلاقة بين إزالة الزائدة الدودية ومرض "باركنسون"
    متى يفترض عليك خلع "ضرس العقل"
    5 أسباب للرعشة المفاجئة... أحدها خطير
    ما دور "بذر دوار الشمس" في تطور التهاب الزائدة الدودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك