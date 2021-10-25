هوليوود: بالدوين انتهك القاعدة الرئيسية لحيازة السلاح

علق مستشار الأسلحة النارية في هوليوود، بريان كاربنتر، على المأساة التي تعرض لها موقع تصوير فيلم "رست" الغربي، حيث أطلق أليك بالدوين النار على المصور وأصاب المخرج.

في مقابلة مع "The New York Post"، أشار المتخصص إلى أنه لا ينبغي بأي حال توجيه سلاح إلى أي شخص، بغض النظر عما إذا كان مذخّرا أم لا.

قال كاربنتر: "لا توجه مطلقًا فوهة بندقيتك إلى أحد لا تريد قتله".

وقال إن جميع الأسلحة النارية القتالية المستخدمة في موقع التصوير تستهدف دمية وليس معدات أو ممثلين أو طاقم.

وأوضح المختص أنه "حتى لو لم يتم تذخير البندقية، تعامل معها كما لو كانت كذلك".

حدثت مأساه عند تصوير فيلم "رست" عندما أطلق النار أليك بالدوين، الذي يلعب الدور الرئيسي، من مسدس. كان من المفترض أن يكون السلاح مذخرا بخراطيش صوتية، لكن كان بداخله خراطيش حقيقة. أصيب المصور غالينا هاتشينز بجروح خطيرة وتوفي في المستشفى، وأصيب المخرج جويل سوزا برصاصة في الترقوة.

لم يتم توجيه أي اتهامات ضد الممثل حتى الآن.