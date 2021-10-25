تركي آل الشيخ ينتهي من مشروع سري يشارك فيه نجم حائز على أوسكار

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن انتهائه يوم السبت من مشروع سينمائي ظل يعمل فيه بسرية.

وأشار آل الشيخ إلى أن المشروع هو أول أفلامه السينمائية "تشيللو"، الذي جرى تصويره في 8 أسابيع، وتم تصوير 70 بالمئة من أحداثه في السعودية، بين الرياض وضرما والعلا، وكذلك في قارة أوروبا بنسبة 30 بالمئة من أحداثه، بحسب ما غرد به عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

١- … في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات … انتهيت امس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الاول تشيللو الذي استغرق الاعداد له شهور وتم تصويره في ٨ اسابيع … ٧٠٪ من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا …🇸🇦❤️ pic.twitter.com/wHm1NoXDtP — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 24, 2021

وبشأن أبطال الفيلم، أوضح تركي آل الشيخ أنهم من السعودية بنسبة 60 بالمئة، بالإضافة إلى فنانين من الخليج، وكذلك عرب وعالميين، كما يشارك في بطولته نجم حائز على جائزة أوسكار الأمريكية لم يفصح عن هويته.

وتابع أن فيلمه الأول تشيللو" سيتم دبلجته إلى 7 لغات، وسيتم طرحه العام المقبل في دور العرض السينمائية حول العالم، لتتولى المنصات الرقمية عرضه بعد ذلك.

٤- … اما عن ابطال الفيلم سأوضحهم قريباً بالتفصيل ولكن الابطال سعوديين وخليجيين وعرب وعالميين … ويوجد من ابطال الفيلم نجم حائز على الاوسكار … و ٦٠٪ من ابطال الفيلم سعوديين دعماً لصناعة السينما السعودية … وسيدبلج ل ٧ لغات ويعرض ان شاءالله في سينمات العالم … وبعدها المنصات 🇸🇦❤️ https://t.co/QZHqJd83UA pic.twitter.com/Kx22s0cxCv — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 24, 2021

وشدد المستشار تركي آل الشيخ أنه فيلمه الأول "تشيللو" لن تقل جودته عن أضخم أفلام عاصمة السينما الأمريكية هوليوود.

كما لفت رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلى أن فيلمه شهد مشاركة أكثر من 200 سعودي، وتلقوا تدريبات في كافة العناصر الفنية بالفيلم، بدءا من المساعدة في التصوي، مرورا بالماكياج والملابس والديكور، وهو من إنتاج شركة "رزام ميديا".

٣- … وبروديوسر امريكي كبير للاشراف … ومدير تصوير ايطالي امريكي عالمي … وخبراء صوت وموسيقى واضاءة ومشاهد خطرة عالميين وشركة عالمية للجرافيكس والتلوين والترويج … ولن تقل جودته عن أكبر الافلام في هوليود … وسيطرح في ٢٠٢٢ م ان شاءالله في السينما اولاً وبلاتفورم بعد ذلك … 🇸🇦❤️ https://t.co/Gvsjit5RfT pic.twitter.com/hZYL3jHRfR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 24, 2021

ونشر تركي آل الشيخ مع إعلانه بشأن الانتهاء من فيلمه السينمائي الأول صورا له مع فريق عمل الفيلم.

يشار إلى أن فيلم تركي آل الشيخ الأول مستوحى عن روايته الأولى "تشيللو"، التي احتفل الشهر الجاري بطرحها للجمهور، ولفت إلى أنها ستتوافر على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.