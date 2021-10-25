نضال الأحمدية تكشف الفنان المصري الذي هرب من فنانة لبنانية يوم خطوبته عليها

شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، هجوما على الفنان المصري أحمد عز، كاشفة ما وصفته بالمستور الذي أخفاه سنوات كثيرة .

وقالت الأحمدية، في تصريحات مع "صحيفة الوطن" المصرية، إن "أحمد عز كان على علاقة حب مع فنانة لبنانية كبيرة، لكنه هرب منها في ليلة خطوبتهما وأغلق هواتفه"، مؤكدة عدم وجود أي مشكلة شخصية بينها وبين الفنان المصري.

وأضافت أنها "سمعت تفاصيل تلك الواقعة من كل الأطراف"، مؤكدة أنها حاولت التواصل مع أحمد عز، لكنه لم يتجاوب وفهمت أنه متورط وخائف".

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وقالت نضال الأحمدية، خلال لقاء مع الإعلامي رودولف هلال في حلقة من برنامج "المجهول"، إن "أحمد عز ظل في علاقة لمدة 6 سنوات مع فنانة من أجمل الفنانات، ويوم الخطبة أغلق تليفونه، ولم يحضر إلى بيروت"، رافضة الكشف عن هوية النجمة التي تقصدها من الحديث.

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