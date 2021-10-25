لحظة دخول مشجع لمنع ميسي من إحراز هدف لباريس سان جيرمان.. فيديو

اقتحم مشجع فريق مرسيليا الفرنسي مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان، وحاول منع ليونيل ميسي من إحراز هدف في مرمى فريقه.

وقد انتشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مشجع فريق مرسيليا وهو يجري خلف ميسي في الملعب في الدقيقة 73، إلى أن أطلق حكم المباراة صافرته لإيقاف اللعب.

وبعد أن تم إيقاف اللعب وأفسد المشجع هجمة لميسي من حدود منطقة الجزاء، حاول أن يصافح النجم الأرجنتيني، لكن رجال الأمن تدخلوا وقتها وأخرجوه من الملعب.

🎥 لحظة دخول المُشجع وتوقف الهجمة 😓 pic.twitter.com/lNL6YM3jfM — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) October 24, 2021

وتقابل مارسيليا مع باريس سان جيرمان مساء أمس الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقد انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وهو ما يرفع رصيد سان جيرمان إلى 27 نقطة، يتصدر بها الدوري الفرنسي.

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