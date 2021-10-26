الكشف عن "خطأ" جعل مستشفى يقدم مياه المرحاض للشرب للمرضى والموظفين

كشف موقع إخباري أمريكي، أن أحد مستشفيات اليابان أعلن عن استخدامه مياه المرحاض كمياه للشرب لمرضاه وموظفيه طيلة 30 سنة الماضية.

وذكر موقع "breakinglatest" أن مستشفى كلية الطب بجامعة أوساكا في اليابان كان يستخدم مياه المرحاض كمياه للشرب تناولها آلاف المرضى والموظفين لأكثر من 30 عاما.

وقالت إدارة المستشفى أن ما حصل هو إمدادات المياه الخاطئة والتي تم نشرها وتركيبها بشكل عكسي ما أدى إلى ذلك، حيث تم اكتشاف الأمر منذ أيام عدة بعد إصلاحات طالت هذه الإمدادات التي عملت أكثر من 30 سنة تقريبا منذ افتتاح المستشفى في عام 1993.

وأشارت إدارة المستشفى أنها كانت تقوم باختبارات دورية للمياه، مرة واحدة في الأسبوع، منذ أبريل/ نيسان من العام 2014 ولم تكن هناك مشاكل في جودة المياه ولم يكن هناك أي خطر على صحة المرضى.