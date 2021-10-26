"الأصالة" تفاجئ دريك بدبكة الفلسطينية احتفالا بعيد ميلاده... فيديو

بلغ مغني الراب الشهير دريك من العمر 35 عامًا يوم الأحد واحتفل بهذه المناسبة الخاصة ضمن حفل تنكري بحضور نخبة من النجوم في لوس أنجلوس، واختار زي رعاة البقر للاحتفال.

وحضر حفل عيد ميلاده أصدقاؤه المشهورون مثل فرينش موناتانا، وجاك هارلو، وكاوهي ليونارد، ونجوم آخرون. ومع ذلك، قبل حفلة عيد الميلاد، فوجئ الفنان الحائز على جائزة جرامي باحتفال أكثر حميمية ضم فرقة الدبكة الفلسطينية-الكندية "الأصالة".

ونشرت الصفحة الرئيسية لفرقة "الأصالة" صورة تجمعها بدريك عبر حسابها على "إنستغرام" وأطلقوا عليه لقب "أبو أدونيس" نسبة إلى اسم ابنه "أدونيس".

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وكتب أحد المتابعين في تغريدة خاصة: "سأشير إلى دريك باسم "أبو أدونيس" من الآن فصاعدًا".

ولم يكشف عن الجهة المسؤولة عن استئجار فرقة الدبكة، حيث عادة ما تُحجَّز لحفلات الزفاف والخطوبة وتخرج للجاليات العربية، لكن لدى دريك العديد من المعارف والأصدقاء ذوي الأصول العربية فمدير أعماله أوليفر الخطيب ونوح شبيب، وكلاهما لبناني كندي.