تغريم وريث "سامسونغ" 60 ألف دولار لتناوله عقارا "محظورا" كان سبب وفاة مايكل جاكسون

صدر حكم، اليوم الثلاثاء، على وريث شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، جاي لي، بتغريمه 60 ألف دولار، بسبب استخدامه غير القانوني لعقار تسبب في مقتل "ملك البوب" الأمريكي، مايكل جاكسون.

وتم فرض الغرامة على لي بسبب تناوله بشكل غير قانوني لعقار "البروبوفول"، وهو عقار مهدئ أنهى حياة جاكسون، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعترف جاي لي بتعاطيه العقار، وبحسب وكالة "رويترز" ، فقد حصل لي على الدواء 41 مرة في الفترة من 2015 إلى 2020.

لكن محامو جاي لي أكدوا أنه تناول المهدئ لأغراض طبية، بسبب معاناته وقتها من ضغوط نفسية، بعد دخول والده المستشفى، وخضوعه لمحاكمة شهدت إدانته بتهمة الرشوة.

وكان لي يرأس شركة "سامسونغ" منذ أن تم إدخال والده، لي كون هي، إلى المستشفى في عام 2014 بعد إصابته بنوبة قلبية.

ويستخدم عقار البروبوفول كمخدر ومسكن، وهو العقار الذي قتل المغني الأمريكي، مايكل جاكسون، في عام 2009، بحسب ما أفاده تقرير تشريح جثته.

A #Seoul court has fined #Samsung Electronics Vice Chairman Jay Y Lee $60,059 for illegally using an anesthetic medication.https://t.co/TFkdf7PJVI — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) October 26, 2021

وقال ممثلو الادعاء إن مايكل جاكسون وُصف له دواء بروبوفول لعلاج الأرق، لكنه توفي بعد تناوله جرعة قوية منه بشكل خاص.

ويعتبر جاي لي من بين العديد من الكوريين الجنوبيين البارزين الذين حوكموا بسبب استخدامهم عقار البروبوفول، والذي تم إعلانه كمادة عقلية خاضعة للرقابة في البلاد في عام 2011.

وفي عام 2013، صدرت أحكام مع وقف التنفيذ على 3 ممثلات كوريات جنوبيات، هن بارك سي يون ولي سونغ يون وجانغ مي إن إيه، بعد إدانتهن بتعاطي العقار "لأغراض غير طبية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست".