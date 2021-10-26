دراجة نارية طائرة يابانية الصنع بدون قائد "تصل إلى السماء" العام المقبل

على مضمار سباق فارغ تقريبًا. كشفت "Fuji"، وهي شركة ناشئة للطائرات بدون طيار ومقرها طوكيو، عن رؤيتها لمستقبل النقل في اليابان، من خلال دراجة نارية طائرة قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

تم تطوير "الدراجة الهوائية"، كما تصفها الشركة بحسب وكالة "نيكي آسيا"، تزن 300 كجم وقادرة على حمل راكب واحد. وفقًا للشركة ، يمكنها السفر بأقصى سرعتها لمدة تصل إلى 40 دقيقة، وتم تحديد السعر بـ 77.7 مليون ين (682 ألف دولار).

تعتمد Xturismo (اسم الدراجة)، المدعومة بشكل أساسي على محرك احتراق داخلي، على مروحتين رئيسيتين للبقاء عالياً، تم تجهيز الدراجة بنفس تقنية التحكم في الارتفاع A.L.I. تستخدم في منتجات الطائرات بدون طيار، مما يسمح لها بالانزلاق بسلاسة عبر الهواء.

وقال الرئيس التنفيذي دايسوكي كاتانو في حفل الكشف: "نود أن نقترح أسلوبجديدا في الحياة مع هذه السيارة العائمة".

وكشفت شركة هوندا موتور الشهر الماضي أنها تعمل على تطوير سيارة طائرة كجزء من البحث والتطوير الذي تبلغ قيمته 5 تريليون ين على مدى السنوات الست المقبلة.