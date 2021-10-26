جيهان خليل تثير حيرة مشاهدي مسلسل "إلا أنا" بشأن نهايته... وتتعاون مع دينا الشربيني

أثارت الممثلة المغربية، جيهان خليل، حيرة متابعي حكاية "على الهامش"، من مسلسل "إلا أنا"، بشأن حلقته الأخيرة المعروضة غدا الأربعاء.

وعرضت خليل عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي 4 توقعات لمتابعي المسلسل بشأن نهاية أحداثه، وهي: (إنجي تحب رفعت بالفعل – إنجي متفقة مع ياسمين – إنجي في مستشفى المجانين وتتخيل – إنجي ستعيد الفيلا والنقود إلى ياسمين).

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وترصد حكاية "على الهامش" من مسلسل "إلا أنا" قضية الخيانة الزوجية، ومشاكل حضانة الأبناء بعد الطلاق، وتتمحور حول 3 شخصيات رئيسية، هي "ياسمين" و"إنجي" و"رفعت".

وحكاية "على الهامش" يشارك في بطولتها نيرمين الفقي، وصبري فواز، وهي من تأليف أمانى التونسي وإخراج أحمد شفيق.

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وتعد حكاية "على الهامش" هي رابع حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، بعد أن لعبت الممثلة المصرية، سهر الصايغ، بطولة الحكاية الأولى "بيت عز".

وكانت جيهان خليل شاركت في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال"، من بطولة الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق.

من ناحية أخرى، انتهت جيهان خليل من تصوير مشاهدها في فيلم "يوم 13"، ويعتبر أول فيلم مصري يعرض بتقنية البعد الثالث، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ويشارك في بطولته شريف منير ودينا الشربيني وأحمد داوود وجومانة مراد وأحمد زاهر وأروى جودة ومجدي كامل ومحمود عبد المغني.

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