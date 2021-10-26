مالذي كان بيغ رامي يريد أن يفعله مع مستقبليه في مطار القاهرة؟.. فيديو

كشف بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي (بيغ رامي) عن ما كان يريد أن يفعله مع مستقبليه في مطار القاهرة بعد حصوله على البطولة.

وحسب لقاء له على إحدى الفضائيات المصرية قال البطل المصري الحاصل على مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي: "عندي أسف كبير إني مقدرتش أبوس إيد كل واحد ساب بيته وشغله عشان يقوللي سلامه عليكم من بعيد".

وبينما ظهر على بيغ رامي التأثر مما وصفها بحفاوة الاستقبال، قال: "دي تالت مرة يعملوا نفس الكلام، في 2017 لما أخدت المركز التاني، والسنة اللي فاتت 2020، وفي 2021".

وأظهر رامي ردود فعل كثيرين على تلك الحفاوة قائلا: "الناس في أمريكا وكل حتة بسافرها بيقولوا إيه الاستقبال العظيم ده، في حين إن دي لعبة فردية".

وعبر عن تفرد المصريين بتلك الحفاوة في الاستقبال مع الرياضيين في الألعاب الفردية قائلا: "ياما ناس بتعمل إنجازات بره بس معندهمش حفاوة الاستقبال زي مصر، إحنا أجمد شعب في الدنيا"، حسب تعبيره.

وكان ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي" قد حصل على لقب أبرز بطولات كمال الأجسام في العالم وهي "مستر أولمبيا"، والتي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقد حصل رامي الذي ولد في الـ16من سبتمبر/أيلول لعام 1984، على جائزة بلغت قيمتها 400 ألف دولار.

** تابع المزيد من أخبار مصر الآن على سبوتنيك