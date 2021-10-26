أطعمة يجب أن تخلو منها الوجبة المدرسية لطفلك

تحرص كثير من الأمهات على تحضير وجبات غذائية في المنزل تكون مغذية لأطفالهن أثناء يومهم الدراسي، لكن رفض بعض الأطفال لأطعمة بعينها يجعل إعداد وجبة غذائية متكاملة أمرا محيرا في بعض الأحوال.

وينصح خبراء التغذية بأن تحتوي الوجبات الغذائية الخاصة بالأطفال على الخضروات والفواكه والبقوليات إضافة إلى منتجات الألبان، لأن كل نوع من هذه الأنواع يوفر لطفلك مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة صحيا، ويحميهم من المشاكل الصحية، التي يمكن أن تحدث نتيجة سوء التغذية، بحسب تقرير عن الوجبات الغذائية للأطفال لموقع "كيدز هيلث" الأمريكي.

وبحسب التقرير يمكن استبدال بعض الأطعمة واسعة الاستخدام بأنواع أخرى مفيدة لصحة طفلك:

المعجنات: تعد المعجنات من الأطعمة التي تزيد الشعور بالشبع دون توفير الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، ولذلك يمكن استبدالها بأنواع أخرى من الأغذية التي تحتوي على تلك العناصر.

المقليات: تساهم المقليات مثل البطاطس والدجاج في زيادة الوزن ويسبب الإفراط في تناولها في مشاكل للأوعية الدموية ولذلك يمكن استبدالها بأطعمة ذات نسب دهون منخفضة.

الخبز الأبيض: يمكن استبداله بأنواع الخبز العادي.

العصائر المعلبة: يمكن استبدالها بالفواكه الطبيعية الطازجة أو مشروب العصير الذي يتم إعداده في المنزل من هذه الفواكه.

اللحوم المصنعة: يمكن استبدالها بكمية مناسبة من اللحوم الطازجة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بهذه النوع من الطعام.

الحلويات: هي نوع من الأغذية التي يحبها الأطفال لكنها تحتوي على سكريات ودهون عالية، ولذا يمكن استبدالها بالأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الألياف.

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