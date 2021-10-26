ظهور نوع نادر من الحيتان في مياه أبوظبي... فيديو

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الاثنين، إن رصد الحوت في مياه الإمارة يعد مؤشرا على صحة وجودة هذه المياه ووفرة الغذاء بها.

واعتبر المكتب أن هذا يأتي نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي قامت الهيئة باتخاذها لحماية الحياة البحرية.

رصدت هيئة البيئة-أبوظبي مؤخراً حوت نادر في مياه أبوظبي من نوع (بريدي) وذلك خلال إجراء المسوحات البحرية. يعتبر رصد الحوت في مياه إمارة أبوظبي مؤشراً على صحة وجودة مياه الإمارة، ويأتي ذلك نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي اتخذتها الهيئة لحماية الحياة البحرية. pic.twitter.com/ko7NT3ErHw — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 25, 2021

​وأشار المكتب في تغريدة أخرى إلى أن حوت "البريدي" من فصائل الحيتان البالينية، التي يتراوح طولها بين 12 و16 مترا، بينما يتراوح وزنها بين 12 و22 طنا.

وتحث الهيئة من يصادف حوتا بريديا أن يحافظ على مسافة آمنة منه، كما تدعو للإبلاغ عن أية حالات نادرة أو غير طبيعية للحياة الفطرية أو الطوارئ البيئية.