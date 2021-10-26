ياسمين صبري تكشف حقيقة الرابط بين قصة حياتها وعمل رمضاني جديد... فيديو

عادت الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى الشاشة، بعد غياب عن دراما رمضان 2021، عبر مسلسل جديد ثارت حوله بعض الإشاعات بأنه يتناول قصة حياتها.

وصرحت ياسمين صبري في لقاء لها في برنامج "ذا إنسايدر بالعربي" على قناة دبي، أن فكرة العمل الجديد تعود لها، ولكنها لم تتدخل في كتابته كما نشرت الإشاعات، كما أن أحداث المسلسل هي أحداث مؤثرة لكنها لا تخص حياتها الشخصية نهائيا وبعيدة كل البعد عنها.

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وأوضحت صبري أن بعض الصحف غيرت من تصريحاتها التي ألقتها في لقاء لها مع إحدى المجلات، وأكدت أنها لم تدرس التأليف قط، وأن تأليف المسلسل تولاه المؤلف محمد عبد المعطي، وتابعت أنها لم تتدخل في اختيار الأبطال لأنها تعرف أن هذا الأمر من اختصاص المخرج.

والجدير بالذكر أن مسلسل ياسمين صبري الجديد يحمل اسم "حلم ليال".

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