خبراء تغذية لـ "الأمهات": هذه الأطعمة تساعد الأبناء على التحصيل الدراسي

في ظل الرغبة على مساعدة الأبناء على التركيز وسرعة فهم وتحصيل الدروس خلال العام الدراسي، يسارع الكثير من الآباء والأمهات إلى تقديم مكملات غذائية للأطفال دون استشارة الطبيب.

لكن خبراء في مجال التغذية حذروا من خطورة الإقدام على هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتتسبب في إصابة الطلاب بأمراض خطيرة

مروة شعير الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أحد هؤلاء الخبراء الذين أكدوا على ضرورة استشارة الطبيب وذلك للتعرف على ما يحتاجه جسم الطفل من فيتامينات ومعادن، بحسب موقع "هن".

وأوضحت خبيرة التغذية أن كل طفل يمثل حالة مختلفة، لافتة إلى أن تشخيص الطفل يختلف حسب مرحلته السنية وما يحتاجه جسده من عناصر غذائية.

وقالت إن تقديم المكملات الغذائية للأطفال دون الرجوع إلى الطبيب قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة، كالفشل الكلوي، وفرط الحركة.

محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية في جامعة عين شمس بالقاهرة، حذر هو الآخر من إعطاء الأطفال أدوية المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب.

وقال الحوفي إن التغذية الصحية السليمة للطفل لها تأثير أفضل في مساعدته على التركيز وقوة التحصيل خلال العام الدراسي.

نصح الخبيران الأمهات بمجموعة من الأطعمة والمواد الغذائية التي يمكن أن تساعد الطفل على التركيز والتحصيل الدراسي، من بينها البيض خلال وجبة الإفطار، والأسماك مرتين في الأسبوع، والمكسرات بكافة أنواعها، والحمص بجميع أنواعه، بالإضافة إلى الزبادي واللبن.