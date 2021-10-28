روجينا تحرج أشرف زكي بسؤال على الهواء... فيديو

أحرجت الفنانة المصرية روجينا، زوجها الفنان أشرف زكى، بسؤال على الهواء حول مرحلة مراهقته ومعاكسته الفتيات.

ووجهت روجينا السؤال لزوجها أشرف زكي، خلال برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، والذي أثار إحراج زكي وضحكات الجمهور، مؤكدا أنه "لم يفتكر وأن مدرسته كانت بعيدة وبجوارها مدرسة ثانوي بنين".

وأضاف زكي أنه "كان مجتهدا في المدرسة"، فيما قاطعته روجينا قائلة إنها كانت لا تحب الاستيقاظ مبكراً، ولا المذاكرة طول الوقت".

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