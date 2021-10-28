محمد رمضان يعلق لأول مرة على فيديو الطائرة المثير للجدل

علق الفنان المصري، محمد رمضان، على فيديو الطائرة المثير للجدل، ورقصه مع مضيفات داخل طائرته الخاصة.

وقال محمد رمضان، خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي"، إن "المضيفات لم يخسرن عملهن بسبب تلك الرقصات كما أشيع بل سافرا معه مجددا"، مشيرا إلى أن جنسيتهما ألمانية وتركية.

وأكد "سعادة المضيفات بهذا بالفيديو بعد شهرتهم في مصر، وأن الناس يلقوا عليهم التحية الآن وهم في مطار القاهرة"، على حد قوله.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

وظهر الفنان المصري محمد رمضان، في فيديو الأسبوع الماضي، عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو يراقص مضيفة في طائرته الخاصة على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

كما نشر محمد رمضان، مقطعا مصورا آخر مع مضيفتي الطيران على طائرته الخاصة، وكشف محمد رمضان في المقطع الجديد الذي نشره أيضا على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، جنسية المضيفة التي ظهرت معه ترقص في الفيديو الأول، وكذلك في الفيديو الثاني، وكتب معلقا عليه: "والمضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق".

وأثار المقطع جدلا واسعا، لينضم إلى سلسلة من الأزمات التي كان بطلها رمضان، ومن بينها أزمته في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما نشر رمضان، مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر مع سبوتنيك.