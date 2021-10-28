زوكربيرغ يتهم شركات التكنولوجيا بـ"خنق الابتكار" في تلميح لـ"آبل" و"غوغل"

اتهم مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، شركات التكنولوجيا الأخرى، اليوم الخميس، بـ"خنق الابتكار" من خلال فرضها رسوما عالية وخيارات محدودة للمستهلكين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركته دعوى قضائية ضد الاحتكار من الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، وضغوطا متزايدة من الكونغرس بسبب تسريب مستندات داخلية أثار قلقا حول نهج الشركة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

أدلى زوكربيرغ بالتعليقات في حدث، شهد إعلانه تغيير اسم الشركة الأم من "فيسبوك" إلى "ميتا" (لا يشمل ذلك تغيير اسم أي من شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة بما في ذلك منصة "فيسبوك" نفسها، ويقتصر التغيير على الكيان القانوني المالك لها).

يبدو أن تعليقات الملياردير الأمريكي تشير إلى أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مثل تلك التي طورتها "آبل" و"غوغل"، رغم أنه لم يذكر أي شركة بالاسم أو يحدد أنواع المنصات التي كان يتحدث عنها، بحسب "سي إن بي سي".

قال زوكربيرغ إنه تعلّم أن "بناء المنتجات لا يكفي. نحتاج أيضا إلى المساعدة في بناء أنظمة بيئية بحيث يمكن لملايين الأشخاص أن يكون لهم نصيب في المستقبل، ويمكن مكافأتهم على عملهم والاستفادة منه مع ارتفاع المد، ليس فقط كمستهلكين، ولكن كمبدعين ومطورين".

وأضاف أنه على الرغم من ضخامة "فيسبوك" التي تمتلك مليارات المستخدمين، فإنه من التواضع أيضا تعلم كيفية البناء لمنصات أخرى.

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