دراسة تثبت أن اثنين من الفيتامينات المشهورة تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

وجدت الطبيبة مارتا إيبينج من مستشفى جامعة هاوكلاند في النرويج أن اثنين من الفيتامينات الشائعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ووجدت الدراسة أن هناك نوعين من الفيتامينات التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان "فيتامين ب 12" و"حمض الفوليك"، فالمرضى الذين يعانون من أمراض القلب الذين تناولوا حمض الفوليك و"فيتامين ب 12" كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والوفاة مقارنة بمرضى القلب الذين لم يتناولوا هذه المكملات، وفقا لما جاء في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

تم ربط مكملات "فيتامين ب 12" و"حمض الفوليك" بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 21%، وخطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 38%، وخطر الوفاة عموما بنسبة 18%.

في وقت سابق، حثت اختصاصية التغذية، تاتيانا ديك، على تضمين القرفة والكركم والزعتر والمريمية والأوريغانو في النظام الغذائي اليومي، وقالت إن هذه التوابل غنية بمضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للسرطان.