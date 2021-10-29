خبيرة تغذية تبدد الخرافات بشأن الحليب والعسل

وقالت الخبيرة الروسية، ألكسندرا بيزبورودوفا، خلال مقابلة على قناة "سان بطرسبورغ" الروسية: "هناك بعض الأقاويل التي تفيد بأن الحليب البقري منتج ضار بالصحة ويجب استبعاده من النظام الغذائي بعد سنوات معينة".

وأشارت الخبيرة إلى أنه بالرغم من هذه الإجراءات المتخذة بشأن تخفيف تناول الحليب، إلا أن الكثير من الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية تدرج الحليب في قائمة المنتجات المسموحة بالاستهلاك وهي تعتبر مفيدة للصحة.

أما بشأن مادة الغلوتين التي يرى البعض أنها خطيرة على الصحة فموجودة في القمح والشعير، وبالتالي هذه الأطعمة معتمدة كأطعمة صحية ولا أسباب علمية للحد من الغلوتين في النظام الغذائي.

كما حذرت الخبيرة من استبدال السكر بالعسل لأنه يحتوي على سعرات حرارية أكبر، لكنه مفيد أيضا إذا تم تناول كمية مناسبة منه ليس إلا.