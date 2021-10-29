مطار سري قديم في أعالي جبال لبنان... صور

وذكرت مصادر لبنانية أن من بين المطارات المثيرة للاهتمام في لبنان هو مطار بعذران الذي تم تشييده وتطويره من قبل الوزير والنائب السابق ورئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.
مطار بعذران❤😍#وليد_جنبلاط#الحزب_التقدمي_الاشتراكي#مطار_بعذران pic.twitter.com/0AY2JczkMZ— P.S.P forces (@Jabal_PSP12) January 5, 2021
وبحسب المصادر التاريخية، قام الفرنسيون خلال فترة الانتداب ببناء المطار وهو يتميز بموقع استراتيجي على رأس جبل في منطقة جبل لبنان وتحديدا في بلدة بعذران الشوفية ويطل كذلك على جبال الباروك وغالبية قرى الشوف.
مطار بعذران ...منظر ولا اروع👌 pic.twitter.com/rVDIMcrGMI— JAMAL (@JAMAL61431895) January 8, 2021
وسعى جنبلاط خلال سبعينيات القرن الماضي من تطوير وتوسيع المطار لاستخدامه عسكريا ولوجيستيا، لكن مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وفرض الدولة سيطرتها تحول المطار إلى مقصد للسياح وأهل المنطقة.
القائد في مطار بعذران😍❤— P.S.P forces (@Jabal_PSP12) November 15, 2020
الله يحميك و يطولنا بعمرك حضرة الرئيس
غمزة منك منولع الارض
رهن الاشارة💪🏻✌🏻
سينهض جيش التحرير من جديد و يخفي اصوات الاقزام و الحاقدين#وليد_جنبلاط#الشوف#الحزب_التقدمي_الاشتراكي pic.twitter.com/3kGOo8Jl1h
وانتشرت، في وقت سابق، صور لجنبلاط وهو يتجول على أرض المطار.
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